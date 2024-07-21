Üye Girişi
Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de açıklamalarda bulunan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah. Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" mesajını verdi. Soylu'nun sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

Türkiye Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de Ulusal Kanal'a konuştu.

Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin şunları söyledi; "Burada olmak hepimiz için, her Türk evladı için büyük bir gurur. Ecdadımız bize büyük bir emanet ve büyük bir onur bıraktı. Ve biraz önce törende de bunun sanki her bir anını yaşamış olduk. Bugünü eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse 'gurur ve birlik günü' diyebiliriz.

"KIBRIS TÜRK DEVLETİ'Nİ ÖLMEDEN ÖNCE GÖRECEĞİZ, İNŞALLAH"

Özellikle Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan başlayan, tarihin ve ecdadın bize emaneti olan Kıbrıs'ta, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a, Adnan Menderes'ten Fatih Nüştü Zorlu'ya, Rahmetli Ecevit'ten Erbakan'a kadar, bu milletin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne getirdiği büyük bir gurur günündeyiz. Allah daha nice böyle günleri, bizden sonraki nesilleri de ulaştırsın. Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah"

SOYLU'NUN MESAJI ABD VE BATI'YA MESAJ

Soylu'nun "Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu. Soylu'nun bu sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı Süleyman Soylu Kıbrıs Gündem Haberler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
500

Yorumlar (5)

Lutfi Turan:

Evet evet hele açlık yoksulluk içinde ölür ise;doğru cennete

21
6
yanıtYanıtla
SUNSET null:

bir tane garibanı, Kıbrıs gazisini görmedik reis uçaklarında şov için sıraya girenler vardı Orhan Gencebay gibi.

18
3
yanıtYanıtla
Citoles Cipralex:

İyi ki de vatan millet Sakarya edebiyatı var, yoksa bunlar nasıl zengin olacaktı

13
3
yanıtYanıtla
Said Kurt:

Sahaya dön saha adam görsün

2
13
yanıtYanıtla
Akıl:

Güzergahları denetime gitmiş anlaşılan.

4
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title