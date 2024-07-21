Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Türkiye Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de Ulusal Kanal'a konuştu.

Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin şunları söyledi; "Burada olmak hepimiz için, her Türk evladı için büyük bir gurur. Ecdadımız bize büyük bir emanet ve büyük bir onur bıraktı. Ve biraz önce törende de bunun sanki her bir anını yaşamış olduk. Bugünü eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse 'gurur ve birlik günü' diyebiliriz.

"KIBRIS TÜRK DEVLETİ'Nİ ÖLMEDEN ÖNCE GÖRECEĞİZ, İNŞALLAH"

Özellikle Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan başlayan, tarihin ve ecdadın bize emaneti olan Kıbrıs'ta, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a, Adnan Menderes'ten Fatih Nüştü Zorlu'ya, Rahmetli Ecevit'ten Erbakan'a kadar, bu milletin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne getirdiği büyük bir gurur günündeyiz. Allah daha nice böyle günleri, bizden sonraki nesilleri de ulaştırsın. Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah"

SOYLU'NUN MESAJI ABD VE BATI'YA MESAJ

Soylu'nun "Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu. Soylu'nun bu sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.