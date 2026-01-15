Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu
Bir otobüs şoförünün namaz vakti geldiğini söyleyerek aracı sağa çekip otobüs içinde namaz kıldığı anlar bir yolcu tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler için bir kesim "ibadet değil şov" yorumunu yaparken, bir kesim de "eleştiriler yersiz" diyerek şoföre destek verdi.
- Bir otobüs şoförü, namaz vakti geldiğini söyleyerek otobüsü sağa çekti ve otobüsün içinde namaz kıldı.
- Sosyal medyada bazı kullanıcılar şoförü 'ibadet değil şov' ve 'geciken insanların hakkına girmek' diyerek eleştirdi.
- Sosyal medyada bazı kullanıcılar şoföre 'Allah kabul etsin' ve 'eleştiriler yersiz' diyerek destek verdi.
Otobüs şoförünün, "vakit geldi" diyerek aracı sağa çekip otobüsün içinde namaz kıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede yayılırken, olay kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.
OTOBÜSÜ SAĞA ÇEKİP YOLCULUĞA ARA VERDİ
Paylaşılan görüntülere göre bir otobüs şoförü, namaz vakti geldiğini söyleyerek otobüsü sağa çekti. Ardından seccadesini sererek otobüsün içinde namazını kıldı. Bu sırada yolculuğa kısa süreli ara verildi.
YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER
Görüntülere gelen yorumlarda bazı kullanıcılar, "ibadet değil şov" ve "geciken insanların hakkına girmek" eleştirileriyle tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Allah kabul etsin" ve "eleştiriler yersiz" diyerek şoföre destek verdi.