Sosyal medyada yaş sınırı, çocukların dijital güvenliğini artırmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Türkiye'nin de gündemine alındı. Çeşitli ülkelerde örnekleri bulunan bu uygulamada, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi sınırlandırılacak. BTK ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelenen bu düzenleme, çocukların internet kullanımına daha sıkı denetim getirebilir. Peki, Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Detaylar haberimizde...

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamak için bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. BTK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü bu çalışmada, çocukların çevrim içi ortamda maruz kalabilecekleri risklerin önlenmesi hedefleniyor. Çocukların sosyal medya ve dijital platform kullanımını düzenlemek için birçok ülkede çeşitli yasaklar ve sınırlamalar bulunuyor. Türkiye, bu konuda dünya genelindeki örnekleri inceleyerek kendi uygulamasını geliştirmeyi hedefliyor. İşte bazı ülkelerdeki uygulamalar:

ABD: 2025'ten itibaren bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasalar yürürlüğe girecek.

Çin: 16 yaş altındakiler için ebeveyn izni şart. Ayrıca, gece saatlerinde (22.00-06.00) mobil cihazlara giriş yasağı uygulanıyor.

Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açması, ebeveyn iznine bağlı.

İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması yasak. 16 yaş altındakilerin ise sosyal medya hesapları açması sınırlandırılmış durumda.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları çeşitli kısıtlamalara tabi tutulmuş durumda.

INSTAGRAM, TIKTOK, FACEBOOK, YOUTUBE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

BTK'nın başlattığı çalışmalarda, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar örnek alınarak Türkiye için uygun bir model geliştirilmesi hedefleniyor. Akademisyenlerin de dahil olduğu bu süreçte, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmenin faydaları ve olası etkileri tartışılıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai'nin açıklamalarına göre, Çocuk Hakları Komisyonu da bu konuyu detaylı şekilde ele alıyor.