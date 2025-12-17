Haberler

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin sunuculuğunu yaptığı bir televizyon programda Prof. Dr. Oytun Erbaş ile yaşadığı diyalog gündem oldu. Programda Erbaş'ın uyuşturucunun saçta 90 güne kadar tespit edilebildiğini söylemesine şaşıran Cebeci, "Bu bütün çeşitler için geçerli mi?" ifadesini kullandı.

  • Prof. Dr. Oytun Erbaş, kan testinde yasaklı maddelerin en fazla bir gün, idrarda metabolitlerin dört gün, saçta ise doksan gün tespit edilebildiğini açıkladı.
  • Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu tespit yöntemlerinin tüm çeşitler için geçerli olup olmadığını sordu.
  • Prof. Dr. Oytun Erbaş, saç boyatılması halinde uyuşturucu miktarının düşük çıkacağını belirtti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci tutuklanırken; karar sonrası Prof. Dr. Oytun Erbaş, Cebeci'nin sunuculuğunu üstlendiği bir televizyon programında yasaklı madde tespitiyle ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

UYUŞTURUCUNUN TESPİT EDİLME YÖNTEMLERİNİ AÇIKLADI

Ünlülerin uyuşturucu operasyonunun konuşulduğu programda Prof. Dr. Oytun Erbaş uyuşturucunun hangi yöntemlerle tespit edildiğini açıkladı.

Erbaş, "Kan testi yapılacak, yalnız kan testinin bir sorunu var. Kan testinde yasaklı madde yani uyuşturucu madde en fazla bir gün için çıkar. İdrarda ise metabolitleri dört günde çıkar. Saç çok önemli adli merciler için. Saçta doksan gün kalıyor" dedi.

"BÜTÜN UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?"

Erbaş'ın açıklamalarına şaşıran Cebeci, "Bu bütün çeşitler için geçerli mi?" sorusunu yöneltti. Erbaş'ın saç boyatılması halinde uyuşturucu miktarının düşük çıkacağını söylemesi üzerine de Ela Rümeysa Cebeci, "Aaaa, sarışınlarda daha az çıkıyor yani" tepkisini verdi.




