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Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı! Değişimi dikkat çekti

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“Sana Değer” programıyla yeni sezona başlayan Songül Karlı, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti. Ünlü sunucunun geçmiş yıllardaki görüntüleri ile son hali yan yana geldiğinde, saç stili, makyajı ve genel görünümündeki belirgin değişiklikler öne çıktı.

Uzun yıllardır televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, “Sana Değer” programıyla yeni sezonda izleyici karşısına çıktı. Karlı'nın programdaki son görüntüsünün ardından geçmiş yıllara ait ekran görüntüleri de yeniden gündeme geldi.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Eski ve yeni görüntüler karşılaştırıldığında Karlı'nın saç stili, makyajı ve genel görünümündeki değişiklikler dikkat çekiyor. Geçmişte uzun ve açık sarı saçlarıyla kamera karşısına çıkan Karlı'nın son görüntülerinde ise daha kısa ve farklı şekilde kullanılan saç modeli öne çıkıyor.

Yüz görünümünde de iki dönem arasında belirgin farklılıklar görülürken, Karlı'nın yıllar içerisindeki değişimi eski ve yeni karelerin yan yana gelmesiyle daha belirgin hale geldi.

ESKİ VE YENİ HALİ YAN YANA

Karlı'nın farklı dönemlerde çekilen görüntüleri, ünlü sunucunun yıllar içerisindeki değişimini ortaya koydu. Yeni sezonda yeniden ekran karşısına geçen Karlı'nın son hali, geçmiş yıllardaki görüntülerinden oldukça farklı bir görünüm sergiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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