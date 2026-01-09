Haberler

"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir kişi yasa dışı bahis nedeniyle 1 milyon lira borç yaptığını, bu nedenle intihar edeceğini açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda adam, "Ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim. Bu mesajım son mesajım." ifadelerini kullandı.

  • Kahramanmaraş'ta bir kişi sosyal medyada paylaştığı veda videosuyla intihar edeceğini duyurdu.
  • Kişi yasa dışı bahis nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira zarar ettiğini ve ailesinin tüm mal varlığını kaybettiğini belirtti.
  • Kişi daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu sefer kurtarılmak istemediğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis batağına saplanan bir kişi, sosyal medyada paylaştığı veda videosuyla intihar edeceğini duyurdu.

VİDEO İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURDU

Yaklaşık 1 milyon lira zarar ettiğini belirten şahıs; ailesinin tüm mal varlığını kaybettiğini, çevresindeki herkese borçlandığını ve itibarını yitirdiğini ifade ederek helallik istedi.

"YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE TÜM MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM"

Yasa dışı bahsin aileleri ve hayatları nasıl kararttığını bir kez daha gözler önüne seren bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahıs medyada şu ifadeleri kullandı: "Bir arkadaşım aracılığıyla yasa dışı bahise bulaştım ve bir daha da kurtulamadım. Bu süreçte ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim.

"BU SON MESAJIM"

Şu an yaklaşık 1 milyon TL borcum var. Daha önce intihar girişiminde bulundum, son anda kurtardılar. Ama bu mesajım son mesajım. Bu sefer kurtarılmak istemiyorum. Sevenlerimden helallik istiyorum. Ahiretimi yakacağımı biliyorum ama Rabbimden başka kimsem kalmadı, onun kollarına gidiyorum."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Kuşların çeşitleri çok. Bu türler de varmış.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

beyler sınamayın kumar bir hastalıktır aynı bifolar şifrozen akıl hastalığı gibi bir şey tedavi destek görmezse ıntıhara kadar gider bunun için klınık açılmalıdır

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla:

Artık kimse canlı yayın olmadan intihar edemiyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa AVŞAR:

Adam intihar edecek hala dalga geçen benciller var. Her intihar edeceğim diyen aynı zamanda bunu söyleyerek intihardan çıkış yolu aradığının niyetini belli etmektedir. Bu durumda O nu çıkış yoluna davet etmeliyiz. Dalga geçerek, umursamayarak intihara zorlamış oluruz. Hukukta belki suç olmaz ama ahirette hesabını veremeyiz. Lütfen bu konuda ciddi olalım. Her vakaya ciddiyetle yaklaşalım. Unutmayalım ki dünyanın gamı bizi de bulabilir. Biz de intşhar edebiliriz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

borcunu ödeyemediğin insanlar ne olacak? ne hakkın var onların hayatlarını karartmaya?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

