'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis batağına saplanan bir kişi, sosyal medyada paylaştığı veda videosuyla intihar edeceğini duyurdu.

VİDEO İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURDU

Yaklaşık 1 milyon lira zarar ettiğini belirten şahıs; ailesinin tüm mal varlığını kaybettiğini, çevresindeki herkese borçlandığını ve itibarını yitirdiğini ifade ederek helallik istedi.

"YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE TÜM MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM"

Yasa dışı bahsin aileleri ve hayatları nasıl kararttığını bir kez daha gözler önüne seren bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahıs medyada şu ifadeleri kullandı: "Bir arkadaşım aracılığıyla yasa dışı bahise bulaştım ve bir daha da kurtulamadım. Bu süreçte ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim.

"BU SON MESAJIM"

Şu an yaklaşık 1 milyon TL borcum var. Daha önce intihar girişiminde bulundum, son anda kurtardılar. Ama bu mesajım son mesajım. Bu sefer kurtarılmak istemiyorum. Sevenlerimden helallik istiyorum. Ahiretimi yakacağımı biliyorum ama Rabbimden başka kimsem kalmadı, onun kollarına gidiyorum."