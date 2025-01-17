Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Hava Bükücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Hava Bükücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Hava Bükücü konusu nedir, Son Hava Bükücü oyuncuları kimler ve Son Hava Bükücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Hava Bükücü, kaderleri birbirine bağlı olan Hava, Su, Toprak ve Ateş uluslarının yaşadıkları aksiyon dolu mücadeleyi anlatıyor. Ateş Ulusu, diğer uluslara karşı acımasız bir savaş başlatır. Bu savaş her şeyi altüst eder ve dünya büyük bir kaosa sürüklenir. Bir yüzyıl geçmesine rağmen, bu yıkımı durduracak bir umut ışığı henüz ortaya çıkmamıştır.

Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang, arkadaşları Katara ve Sokka ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.



SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Noah Ringer

Nicola Peltz

Jackson Rathbone

Dev Patel

Jessica Jade Andres

Shaun Toub

Cliff Curtis

Aasif Mandavi

Seychelle Gabriel

Summer Bishil