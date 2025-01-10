Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı?

2024-25 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri son hafta ders işlenecek mi, oldu. Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı?

SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek. Y

İlgili 5 günlük süre içerisinde e-okul sistemine devamsızlıkların işlenmeyeceği ile ilgili herhangi bir talimat okul yönetimlerine verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların son haftasında yoklama alınmasına yönelik farklı bir açıklaması bulunmuyor.