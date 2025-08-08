Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 9 Ağustos 2025'te meydana gelen depremlere ilişkin verileri kamuoyuyla duyuruyor. Ülkemizde zaman zaman hafif sarsıntılar yaşanırken, kimi zaman da halkta endişe yaratan daha güçlü depremler meydana geliyor.

Vatandaşlar, bir sarsıntı hissettikleri anda arama motorlarında ilk olarak "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Meydana gelen depremlere dair en güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak paylaşılıyor. "Bugün İstanbul'da deprem oldu mu?" ve "9 Ağustos 2025 İzmir'de deprem yaşandı mı?" gibi sorular da özellikle büyükşehirlerde hissedilen sarsıntıların ardından sıkça soruluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlara anlık olarak aktarıyor. Bölgesel deprem araştırmaları yapan Kandilli Rasathanesi, internet sitesinde tespit edilen son 500 depremi kamuoyuyla paylaşıyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini son dakika olarak vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri düzenli olarak takip edilebilir. Bu platformlarda anlık verilerle deprem analizleri yapılır ve yayınlanır. Son 500 deprem bilgisine kadar, bugün ya da dün yaşanan depremlerle ilgili en net yanıtları bu kaynaklarda bulmak mümkündür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası şehri karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.