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SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)

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13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen YKS 2024 üniversite yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

13 Ağustos Salı günü üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklanıyor. 25 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından, adaylar sonuçları heyecanla araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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