SON DAKİKA: Taksim bombacısına verilen ceza belli oldu mu? Ne kadar ceza aldı?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi. Peki, Taksim bombacısına verilen ceza belli oldu mu? Ne kadar ceza aldı?

TAKSİM BOMBACISINA VERİLEN CEZA BELLİ OLDU MU?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı tüm detaylarıyla yer aldı.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri belirtiliyor.

TAKSİM BOMBACISI NE KADAR CEZA ALDI?

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.