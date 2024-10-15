SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?

Sivas'ta deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verilerine göre, 14:17'de merkez üssü Gürün olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntı, bölgede yaşayanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarsıntının özellikle Sivas ve çevresindeki yerleşim birimlerinde hissedildiği bildiriliyor. AFAD ve yerel yetkililer tarafından bölge halkına tedbirli olunması ve güncel bilgilere dikkat edilmesi önerildi. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.