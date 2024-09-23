SON DAKİKA: Okullar tatil edildi mi? 23 Eylül Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

Okulların tatil edilmesi durumunda, resmi kurumlar genellikle sabah erken saatlerde duyuru yaparak halkı bilgilendiriyor. Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamaları, bu konuda en önemli kaynak olacak. Öğrenciler ve veliler, resmi sosyal medya hesapları ve yerel haber kanallarını yakından takip ediyor. Peki, Okullar tatil edildi mi? 23 Eylül Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, 23 Eylül'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için turuncu uyarı yapmasının ardından, Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime ara verilmesi kararı aldı.

23 EYLÜL PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zonguldak genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumları, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."