Son Dakika! Julian Sands bulundu mu? Julian Sands kimdir, neden kayboldu?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda beş ay önce yaptığı doğa yürüyüşü esnasında kaybolduğu bildirilen ünlü aktörden haber var. Julian Sands bulundu mu? Julian Sands kimdir, neden kayboldu?

Başarılı filmleriyle tanınan 65 yaşındaki ünlü oyuncudan 13 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. Bugün haber merkezlerine geçilen bir son dakika haberiyle gelişme yaşandığı tahmin ediliyor.Peki, Julian Sands bulundu mu? Julian Sands kimdir, neden kayboldu?

JULIAN SANDS BULUNDU MU? JULIAN SANS KİMDİR, NEDEN KAYBOLDU?

Doğa yürüyüşü sırasında kaybolan oyuncu Julian Sands'i arama çalışmalarında insan kalıntılarına rastlandı. Kemikler, kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildi.

Ünlü oyuncunun tek başına Mount Baldy olarak bilinen Kaliforniya'nın en tehlikeli dağlarından birine tırmandığı ve ardından düzenlenen arama kurtarma operasyonlarının sonuçsuz kaldığı biliniyordu. Dün, doğa yürüyüşü yapan bir grup yetkililere, Julian Sands'in kaybolduğu bölgede insan kalıntılarına rastladıklarını bildirdi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, bulunan kemikler San Bernardino County Şerif Departmanı'na teslim edildi ve adli tıp tarafından incelenmek üzere alındı. Yapılacak testlerden sonra bulunan kemiklerin Julian Sands'e ait olup olmadığının bir hafta içinde açıklanması planlanıyor. Ancak şu anda bu insan kalıntılarının ünlü aktöre ait olduğu kesinlikle söylenebilir.

Julian Sands