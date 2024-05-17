SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? İşte ayrıntılar...

İLAÇ RAPORLARI İLE İLGİLİ YENİ KARAR NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarına ilişkin yeni bir karar açıkladı. Buna göre, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları artık aile hekimleri tarafından da yazılabilecek. Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısını artıran bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Bu düzenleme kapsamında, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından da yazılabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık." açıklamasında bulundu.