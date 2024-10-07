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SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor?

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Hamas, 7 Ekim 2023'de düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırılarının birinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. Hamas, yazılı açıklama yayımlamasının hemen ardından Tel Aviv'e füze saldırılarına başladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Birçok kişi, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırıp saldırmadığını araştırıyor. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye saldıran İsrail'e Hamas'tan karşılık verilmeye devam ediliyor. Peki, Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor?

HAMAS, TEL AVIV'E Mİ SALDIRIYOR?

İsrail ordusu, başkent Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin duyulduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını doğruladı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu Nazi düşman, tam bir yıldır en korkunç katliamlarına devam ediyor. Nazi düşman, halkımıza karşı yakın tarihte görülen en korkunç soykırım savaşını gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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