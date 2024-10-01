Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü?

Gazeteci Fulya Öztürk'e Lübnan'da gerçekleştirilen saldırı, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle saldırının nedeni ve Öztürk'ün Türkiye'ye dönüp dönmediği konuları araştırılmaya devam ediyor. Lübnan'da görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan Fulya Öztürk'ün, bu olayın arkasındaki sebepler ve hangi grupların bu saldırıyı gerçekleştirdiği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? Detaylar haberimizde...

FULYA ÖZTÜRK'E NEDEN SALDIRILDI?

Fulya Öztürk, Beyrut'un sokaklarında canlı yayın yaparken zor anlar yaşadı. Kameramanıyla birlikte yayın için hazırlık yaparken, bölgedeki bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Görüntülerin alınmasını istemeyen bu şahıs, kamerayı düşürmeye çalışarak ekibe müdahalede bulundu. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Fulya Öztürk, canlı yayında olduklarını belirterek kişiyi durdurmaya çalıştı ve olayın büyümesini engellemek için elinden geleni yaptı.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında yer alan, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları bu stratejik sınır kapısını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine hızla ambulansların sevk edildiği öğrenildi.

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