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SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD, KANDİLLİ RASTHANESİ

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Son dakika deprem haberleri geliyor. Deprem mi oldu, deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu sorularının yanıtları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Depremle ilgili en güncel ve doğru bilgilere bu kurumların resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Son dakika gelişmesi olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem bildirisi geldi. Deprem şiddeti ve yer bilgileri merakla bekleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem ile ilgili son durumu hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor. Peki, SON DAKİKA Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Son ölçümlere göre saat 05.32'de Kahramanmaraş Andırın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD, KANDİLLİ RASTHANESİ

DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremlerle ilgili detaylı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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