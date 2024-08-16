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SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu?

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16 Ağustos tarihinde yaşanan son depremle ilgili bilgiler merak ediliyor. Az önce yaşanan depremin merkezi ve şiddeti hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. İlgili kurumlar tarafından konu hakkında detaylı bilgi verilecek. Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ağustos deprem nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Az önce deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika şu anda meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre son depremler listesi paylaşıldı. Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 13:15'de Hatay'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu?

AFAD SON DAKİKA DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Az önce deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli 3-sayfa Deprem AFAD Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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