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SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı?

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Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın sağlık durumu merak ediliyor. Güran'ın fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun ciddiyeti konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, konu ile ilgili detaylar bekleniyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. narin Güran'ın babası Arif Güran'ın sağlık durumu, fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmasıyla birlikte kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. Güran'ın aniden rahatsızlandığı ve acilen en yakın hastaneye sevk edildiği bilgisi geliyor. Peki, Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Detaylar haberimizde...

ARİF GÜRAN'A NE OLDU?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili duruşmanın ikinci gününde baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in ağabey Baran Güran'a "3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sende mis kokusuyla kalsın diye" demesinin ardından Baba Arif Güran sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Ambulansa alınan baba Güran, hastaneye götürüldü.

SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı?

SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı?
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