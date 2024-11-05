SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD'de başkanlık seçimleri büyük bir heyecanla sürüyor. Seçmenler sandık başına giderken, seçim sonuçlarının ne zaman netleşeceği büyük bir merak konusu oluyor. Adaylar arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, eyalet bazında sayım süreci devam ediyor ve erken sonuçlar gelmeye başladı. Özellikle, kritik eyaletlerdeki sonuçlar genel seçim sonucunu belirlemede etkili olacak. Peki, ABD seçiminde kim önde? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE?

BBC'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Kamala Harris %1'lik oy farkıyla önde gözüküyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokratik aday Kamala Harris arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Her iki aday da çeşitli mitingler ve kampanya etkinlikleri düzenleyerek destekçileriyle buluşmuştu.

BBC sonuçları

ABD SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM NE?

Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Oy verme işlemleri, yerel saatle sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Seçim sonuçları ise, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.