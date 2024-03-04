SON DAKİKA 4 MART AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Maraş'ta en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 4 Mart en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 4 Mart en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

4 MART EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'ta panik yaratan bir haber geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.