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SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu?

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SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personel sayısı ve başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar başvuru kılavuzunun yayımlanmasını beklerken, alım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyenler şimdi "Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor. SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği personel alımına ilişkin henüz kılavuz ve başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak, alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Önceki ilanlarda olduğu gibi, başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yakında yayımlanması bekleniyor.

SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu?

Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı toplamda 36 bin personel alımı yapacak. Bu alım kapsamında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu?

İstihdam edilecek personelin görev yerleri de belirlendi. Buna göre, 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde ve 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde çalışacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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