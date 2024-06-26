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Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması!

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Sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak köpekleri hakkında açıklamada bulundu. Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? soruları merak ediliyor. Peki, sokak köpekleri için ne yapılmalı?

Sokak köpekleri ne zaman uyutulacak? Ak Parti'nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına başıboş sokak köpekleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları ile ilgili talimat verdi. Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uyutma' konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler'in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAK KÖPEKLERİ AÇIKLAMASI

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi.

Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması!

YASADA ÖTENAZİ DİYE GEÇECEK

Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenirken CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını ifade etmişti. Güler, açıklamasında "Güler, "Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız" demişti. Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtmişti.

ÖTENAZİYE KİM KARAR VERECEK?

"Ötenaziye kim karar verecek?" sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söylemişti.

Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması!

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerinin uyutulması, barınaklarda belirli bir süre boyunca sahiplendirilmeyen sokak köpeklerinin, veteriner hekimler tarafından enjeksiyon yoluyla acısız bir şekilde hayatlarına son verilmesi işlemidir. Bu yöntem, genellikle ötenazi olarak da adlandırılır. İşlem, köpeklere acı çektirmeden yapılır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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