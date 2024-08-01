Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye gelecek mi? MOURİNHO GÖRÜŞTÜ, TAMAM DEDİ! Amrabat Fenerbahçe'ye transfer olacak iddiası!

Amrabat Fenerbahçe transfer haberi! Sofyan Amrabat Fenerbahçe transfer haberleri... Jose Mourinho hem lig hem de Avrupa'da geçirilecek uzun maratonu göz önünde bulundurarak orta sahaya bir an önce takviye yapılmasını istedi. Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile temas kurduğu ileri sürüldü. Peki, Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fred'in sakatlığı ve Krunic'in kötü performansı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle orta saha transferi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya 10 milyon euro teklif yaptı. Mourinho kozunu kullanarak Amrabat'ı ikna eden sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin cevabını bekliyor.

AMRABAT'A 10 MİLYON EURO

Portekizli teknik adamın talebiyle girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekibinde kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat için kulübü Fiorentina'nın kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çaldı.

İTALYANLAR 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Fiorentina'nın Amrabat için beklentisi ise 15 milyon euro. Ancak İtalyan ekibiyle olan sözleşmenin 30 Haziran 2025'te bitecek olması ise Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta süre buldu ve skor katkısı sağlayamadı.

MOURİNHO'DAN İKNA TELEFONU

Sarı-Lacivertliler, teknik direktörü Jose Mourinho kozunu kullanarak yıldız oyuncuyu ikna etmiş durumda. Buna karşın İtalyanlar bu teklifi kabul etmezse; Fenerbahçe, Faslı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezon da bonservis bedeli ödemeden imza parası ile satın almak planını uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun da beğendiği oyunculardan birisi olan Sofyan Amrabat için yapılan teklif sonrasında beklemeye geçildi.

GALATASARAY PAHALI BULDU

Öte yandan orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir dönem Amrabat'ı gündemine almıştı. Faslı futbolcunun maliyetini yüksek bulan ve Fiorentina ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismin transferden vazgeçmişti.