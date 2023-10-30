Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Snickers markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Snickers İsrail malı mı? Snickers hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Snickers İsrail malı mı? Snickers hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Snickers İsrail malı mı? Snickers hangi ülkenin, kimin markası?

SNİCKERS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Snickers, Mars'a ait çikolata markası. İçerisinde nuga, karamel ve fıstık yer alır. Üzeri ise sütlü çikolatayla kaplıdır. Snickers'ın yıllık global ürün satışı 2 milyar dolardır.

1930'da Mars, Mars ailesinin en sevdiği atının adını taşıyan Snickers'ı tanıttı. Snickers çikolata barı çikolata kaplı nuga, yer fıstığı ve karamelden oluşur. Mars, İngiltere'nin ürününü Snickers'la aynı hizaya getirmeye karar verdi. Snickers mini, bitter çikolata, dondurma çubukları, Bademli Snickers, Fındıklı Snickers, Snickers fıstık ezmesi çubukları, Snickers proteini ve Ekstra Karamelli Snickers, ayrıca espresso, ateşli ve tatlı ve tuzlu versiyonlar gibi diğer Snickers ürünleri de bulunmaktadır.

Snickers, 1990 yılına kadar Birleşik Krallık, Man Adası ve İrlanda'da Marathon (Curly Wurly) adıyla satılmıştır.

2004 yılında İngiltere'de Snickers bar'ın yerini aldı ve Eylül 2004 Yiyecek ve İçecek Federasyonu (FDF) "Yiyecek ve Sağlık için Manifesto" ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı. FDF manifestosunun bir kısmı, yiyecek ve içecek endüstrisinin daha sağlık bilincine sahip olmalarını teşvik etmek için yedi eylem sözü idi.Porsiyon boyutunun düşürülmesi, daha net gıda etiketleri ve yağ, şeker ve tuz seviyelerinin azaltılması FDF rehineleri arasındaydı. Mars Incorporated, 2005 yılında kral çubuklarını çıkarma ve bunları paylaşılabilir çubuklarla değiştirme sözü verdi. Bir Mars sözcüsü, "Bir kısımda gelen kral çubuklarımız değişecek, böylece paylaşılabilirler ya da birden fazla durumda tüketilebilirler.

Bunlar nihayetinde çift çubuk paketi olan 'Duo' ile değiştirildi. Duos'taki bu değişiklik, ağırlığı 3,5 - 3,29 ons (99 - 93 g) düşürmesine rağmen, fiyat aynı kaldı. Ambalaj, bir Duo'nun iki çubuğa nasıl dört basit eylemle açılacağı konusunda adım adım resimli talimatlar içeriyor. Mars'ın sözlerini yerine getirdiğini belirttiği gibi, Duo formatı Ulusal Obezite Forumu ve Ulusal Tüketici Konseyi tarafından eleştiriyle karşılandı.