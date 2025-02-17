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Slavko Vincic kimdir? Hakem Slavko Vincic nereli, FİFA kokartlı mı?

Slavko Vincic kimdir? Hakem Slavko Vincic nereli, FİFA kokartlı mı?
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Gazeteci Tahir, Kum, kimin yöneteceği çok merak edilen ve uzun süredir tartışılan Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Slavko Vincic kimdir?

Kimin yöneteceği uzun süredir tartışılan Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakemin belli olduğu öne sürüldü. Kulislerde şampiyonluğu büyük oranda etkileyecek dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği konuşuluyor. Slavko Vincic kimdir? Hakem Slavko Vincic nereli, FİFA kokartlı mı?

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?

Hakem Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 Slovenya'da doğdu. 45 yaşındaki Vincic, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen birçok önemli futbol karşılaşmasında görev aldı. Hakemlik kariyerine Slovenya'nın yerel liglerinde başlayan Sloven hakem, gösterdiği başarılı performansla hızla yükselerek ulusal ve uluslararası maçlarda düdük çalmaya başladı. 2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası arenada hakemlik yapma hakkını kazandı. Slavko Vincic, 1 Haziran 2024'te Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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