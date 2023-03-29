Skoda 2030 Stratejisi'nde büyümeye odaklanacak

Skoda, otomotiv sektöründe zorluklarla geçen 2022 yılının ardından 2023 Skoda Yıllık Basın Konferansı'nda yeni planlarını açıkladı.

Tedarik zinciri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi devam eden zorluklara karşın Skoda, geçtiğimiz yıl 731 bin 300 araç teslim etti.

Octavia 141 bin araçla global olarak en çok tercih edilen model olurken onu 96 bin 300 araçla Kamiq ve 94 bin 500 araçla Kodiaq izledi. Fabia ve tam elektrikli Enyaq iV modellerine de yoğun ilgi gösterildi.

Batı Avrupa'da 377 bin, Orta Avrupa'da 148 bin, Çin'de 44 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiren Skoda'nın ülke bazında en büyük pazarı ise 134 bin ile Almanya oldu. Almanya'nın ardından 71 bin 200 ile Çek Cumhuriyeti, 51 bin 900 ile Hindistan geldi. Türkiye pazarı ise 18 bin 500 adet ile 10. sırada yer aldı. Aynı zamanda Çek marka Vietnam gibi deniz aşırı pazarlara da giriş yaparak büyüme potansiyelini artıracak.

2026'ya kadar üç yeni elektrikli geliyor

Yaşanan tüm zorluklara karşın stratejisini emin adımlarla geliştiren Skoda, 2026 yılına kadar üç yeni elektrikli model daha sunarak, sıfır emisyonlu ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Böylece giriş segmenti modellerden orta segment ve yedi kişilik araçlara kadar geniş bir elektrikli ürün yelpazesi sunulacak.

Elektromobilite alanında büyümeye devam eden Skoda, ana fabrikası Mlada Boleslav'da bu yıl adapte edilecek ek üretim hatlarıyla günde 1500 adet batarya modülü üretecek.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını da artıran marka, küresel olarak daha çevreci yaklaşımlar kullanıyor. Son olarak Hindistan'daki Pune fabrikasında yeni kurulan solar tesis ile buradaki enerji tüketiminin yüzde 30'u güneş enerjisiyle karşılanabilecek.