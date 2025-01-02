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Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkarken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine neden oldu ve sebepleri merak konusu oldu. Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda yer alırken, bazıları ise tekrar bölümü ile ya da hiç yayına çıkmadan haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine ve bu durumun nedenini araştırmalarına yol açtı. 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCULARI

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş.

2025 SİYAH KALP BU HAFTA YOK MU?

Siyah Kalp yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Yayın akışı:

Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 11. Bölümünde; Nihayet'in söyledikleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran Sevilay, Şansalanlar'la ayrı ayrı büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tahsin'e sığınan ikizler yaşadıklarını bir türlü kendilerine yediremezler. Birbirlerine kenetlenmeleri gerekirken aralarındaki bağ büyük bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. İhanetin acısını atlatamayan Cihan bu kez de babası tarafından kandırıldığını öğrenmiştir. Yaşadıkları yüzünden artık mağlubiyete tahammülü kalmaz. Yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Sumru zorlanmaktadır. Bir yandan Nihayet'in istekleri, bir yandan da çocuklarına duyduğu özlem onu yeni kararların eşiğine sürükleyecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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