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Siyah Kalp final mi yapıyor?

Siyah Kalp final mi yapıyor?
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Show TV'nin bu hafta final bölümü çekilen Siyah Kalp dizisinin reytingleri artınca sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadrosunda önemli isimlerin yer aldığı dizi, sezon sonuna kadar devam edecek. Siyah Kalp final mi yapıyor?

Perşembe akşamları Show TV'de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi final yapacaktı. Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp'te reytingler artmaya başlayınca şaşırtan bir karar alındı. Siyah Kalp final mi yapıyor?

SİYAH KALP FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp'in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

İKİNCİ SEZON BİLE OLABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 35. Bölümde bitmesi yönünde… Sezon sonunda da yüksek izlenmeler devam ederse ikinci sezonun da olabileceği konuşuluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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