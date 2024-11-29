Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak?

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SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 11. Bölümünde; Nihayet'in söyledikleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran Sevilay, Şansalanlar'la ayrı ayrı büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tahsin'e sığınan ikizler yaşadıklarını bir türlü kendilerine yediremezler. Birbirlerine kenetlenmeleri gerekirken aralarındaki bağ büyük bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. İhanetin acısını atlatamayan Cihan bu kez de babası tarafından kandırıldığını öğrenmiştir. Yaşadıkları yüzünden artık mağlubiyete tahammülü kalmaz. Yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Sumru zorlanmaktadır. Bir yandan Nihayet'in istekleri, bir yandan da çocuklarına duyduğu özlem onu yeni kararların eşiğine sürükleyecektir.

SİYAH KALP NE ZAMAN?

Siyah Kalp her Perşembe Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Sumru gençken doğurduğu çocuklarını bırakıp kendine yeni bir aile ve hayat kurar. Melek ve Nuh babaannelerinin son cümlelerinden annelerinin kimliğini öğrenip peşine düşerler. Kapadokya'nın en zengin iş adamlarından biriyle evli olan Sumru kocası Samet'ten olan çocuklarıyla gösterişli hayatına devam eder. Fakat Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan ile ilgili farklı planları vardır. Melek ve Nuh'un annelerinden hesap sormak için çıktıkları yolları Cihan ve zoraki nişanlısı Sevilay ile kesişecektir.

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCULARI

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş.

SİYAH KALP 12. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!