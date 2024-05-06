Sivas'ta seçimler tekrarlanacak mı? 31 Mart yerel seçimlerine zaman tekrarlanacak, neden?

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin yenileneceği ilan edildi. Sivas'ta seçimler tekrarlanacak mı? 31 Mart yerel seçimlerine zaman tekrarlanacak, neden?

SİVAS'TA SEÇİMLER TEKRARLANACAK MI?

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK MI?

YSK Başkanı Yener, "Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim müdürlüklerimize, sandık görevlilerine çeşitli kademelerde görev alanlara paydaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve belediyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son seçimlerini 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine, kurulumuzda yer alan siyasi parti temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Gerçekleşen seçimlerin ülkemize siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılımından dolayı tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.