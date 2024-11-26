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Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?
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Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı. Peki, Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

Kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Pazartesi ve Salı günü için birçok ilde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bazı iller için tatil kararları geldi. Peki, Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hafta başından itibaren bazı illerde yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartlarının olduğu Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği için Sivas Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 26 Kasım Salı ara verildiği bildirilmişti.

Sivas Valiliği, Sivas'ta yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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