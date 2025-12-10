Sivas kangalını ve diğer köpekleri kurt sürüsünün karşısına çıkardılar: Sonuç inanılmaz

Tel örgüyle çevrili alanda tutulan kurt sürüsünün karşısına çıkarılan köpeklerin korku dolu anları sosyal medyada gündem oldu. Diğer köpekler geri adım atarken Kangal köpeğinin kurtlara atılmak istemesi izleyenleri şaşırttı.

Tel örgünün arkasında tutulan bir kurt sürüsünün bulunduğu alana götürülen köpeklerin tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, köpeklerin kurtları görünce korkup geri çekildiği anlar dikkat çekti.

KANGAL HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ

Videonun en çok konuşulan kısmı ise Sivas kangalının tepkisi oldu. Kurtları görür görmez saldırı pozisyonuna geçen kangal, tel örgüye doğru atılmak istedi. Güçlü ve cesur yapısıyla bilinen kangalın bu refleksi sosyal medyada büyük ilgi topladı.