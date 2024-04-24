Sivas Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Sivas Belediyesi hangi parti? Sivas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sivas yerel seçim sonuçları!

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Adem Uzun, Büyük Birlik Partisi'nden %43.3 oy oranıyla ve 78.154 oy alarak önde çıktı. Rakiplerinden en yakın olanı ise AK Parti'den Hilmi Bilgin oldu. Hilmi Bilgin %29.18 oy oranıyla ve 52.669 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Aradaki oy farkı 25.12 puan olarak gerçekleşti. MHP'den Reha Kars %11.21 oy oranıyla ve 20.235 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. CHP'den Tacettin Kepenek %8.54 oy oranıyla ve 15.415 oy alarak dördüncü oldu. Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Kalkan %3.09 oy oranıyla ve 5.586 oy alarak beşinci, Zafer Partisi'nden Umut Üredi ise %1.19 oy oranıyla ve 2.157 oy alarak altıncı oldu. Bu verilere göre Adem Uzun, Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye başkanı seçilmiştir.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADEM UZUN KİMDİR?

Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.