Kırklareli'de ilaç fabrikasında büyük yangın! Çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA