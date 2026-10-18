Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kırklareli'de ilaç fabrikasında büyük yangın! Çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'de ilaç fabrikasında büyük yangın! Çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi; söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

Fransa'daki protestolarda dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar