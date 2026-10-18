Kırklareli'de ilaç fabrikasında büyük yangın! Çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi

Kırklareli'de ilaç fabrikasında büyük yangın! Çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi; söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.
Kaynak: AA