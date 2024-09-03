Sisi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın ilk kez Türkiye'de ziyaret gerçekleştirecek. Peki, Sisi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Detaylar...

SİSİ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın ilk kez Ankara'ya gelecek. Sisi, 2013 yılında darbeyle Muhammed Mursi'yi devirip yönetime el koyması nedeniyle Mısır ve Türkiye'nin arası açılmıştı. Erdoğan, Sisi için "katil" ve "darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

SİSİ TÜRKİYE ZİYARETİ NE ZAMAN?

Ankara, yarın önemli bir misafiri ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yarın ilk kez Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.

Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."