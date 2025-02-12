Sırrı Köstereli kimdir? Sırrı Köstereli kaç yaşında, nereli, mesleği, görevi ne (BOLU)?

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SIRRI KÖSTERELİ KİMDİR?

1964 yılında Trabzon Akçaabat Doğanköy'de doğdu. İlkokulu Doğanköyve Hendek Nüzhetiye Okulunda okudu. Ortaokul ve lisesini Hendek'te bitiren Köstereli, 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümüne girdi. 1987 yılında mezun olduktan sonra 1987-1989 yılları arasında Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak çalıştı. 1989 yılında açılan memuriyet sınavı sonucu Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Karadere orman işletme şefliğinde göreve başladı.

1992 yılında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Karaköknar Orman İşletme Şefliğine tayin oldu. 1993-1998 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde çalıştı.

1998-2003 yılları arasında Gerede Orman İşletme Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2003-2006 yılları arasında bolu orman işletme müdürlüğü görevini yürüttü. 2006-2007 yıllarında 1 yıl süre ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak kararname ile atandı.

2007-2013 Mayıs ayına kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Sırrı Köstereli daha sonra Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı görevine atandı. 24.12.2013 Tarihinde Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atanan Sırrı Köstereli 17.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.