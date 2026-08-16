Haberler

Dicle Nehri'nde Bot Faciası: Kaybolan Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Dicle Nehri'nde Bot Faciası: Kaybolan Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu Haber Videosunu İzle
Dicle Nehri'nde Bot Faciası: Kaybolan Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde botun devrilmesi sonucu Dicle Nehri'ne düşen 22 yaşındaki Yeşim İ.'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 3 kadın kurtarılırken, genç kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi yolu üzerinde bulunan Elo Dino Kasrı piknik alanında Dicle Nehri’ne düşerek kaybolan 22 yaşındaki Yeşim İ’in cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Elo Dino Kasrı piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kadının bulunduğu botun devrilmesi sonucu kadınlar Dicle Nehri’ne düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Şırnak merkeze bağlı Anılmış köyünde ikamet ettiği öğrenilen 22 yaşındaki Yeşim İ. akıntıya kapılarak suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dicle Nehri’nde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Uzun süren çalışmaların ardından Yeşim İzer’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan İ’in cenazesinin, yapılacak otopsi ve diğer işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum

Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

Tutuklanan Süleymancılar'ın liderinden günler sonra ilk görüntü
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi

KKKA aynı aileden iki can aldı! Ölü sayısı 12'ye yükseldi