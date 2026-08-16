Dicle Nehri'nde Bot Faciası: Kaybolan Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi yolu üzerinde bulunan Elo Dino Kasrı piknik alanında Dicle Nehri’ne düşerek kaybolan 22 yaşındaki Yeşim İ’in cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Elo Dino Kasrı piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kadının bulunduğu botun devrilmesi sonucu kadınlar Dicle Nehri’ne düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Şırnak merkeze bağlı Anılmış köyünde ikamet ettiği öğrenilen 22 yaşındaki Yeşim İ. akıntıya kapılarak suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dicle Nehri’nde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Uzun süren çalışmaların ardından Yeşim İzer’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan İ’in cenazesinin, yapılacak otopsi ve diğer işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu