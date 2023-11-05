Sırma, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Sırma hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sırma hangi ülkenin? Sırma hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Sırma markası nereye ait?

Sırma hangi ülkenin? Sırma hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Sırma markası nereye ait?

Sırma hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sırma, içme suyu ve içecek sektöründe öncü bir marka olarak uzun yıllardır tüketicilerin güvenini kazanmış bir isimdir. Peki, Sırma hangi ülkenin? Sırma hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Sırma markası nereye ait?

SIRMA HANGİ ÜLKENİN?

Sırma'nın hikayesi, suyun en saf haliyle sunulması ve insanlara en sağlıklı içme suyunu ulaştırma arzusuyla başlar. 1976 yılında kurulan bu marka, suyun değerini anlamış ve doğal su kaynaklarını koruma vizyonuyla yola çıkmıştır. 35 ülkede faaliyet gösteren Sırma su, 5 üretim tesisi ile üretimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sırma su Türkiye pazarına ise 1950 li yıllarında girmiştir. Sırma su şuanda Danone firması tarafından yürütülmektedir.