TÜİK'in yıllık konut satış istatistiklerine göre kadınların konut alımlarındaki payı 2013 yılında %31,4 iken 2025 yılında %39,1'e yükseldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kaynaklı 2026 yılı ilk altı aylık verilerinde ise bu oran %40,02 olarak gerçekleşti. Kadınların kendi adlarına konut edinimindeki payının yükselmesi, gayrimenkul sektöründe değişen alıcı profiline dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi değerlendiren Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, konut sektörünü satış adetleri, fiyatlar ve finansman koşullarının yanı sıra alıcı profilindeki dönüşüm üzerinden de ele almak gerektiğini belirtti.

“Kadınların kendi adlarına konut edinimi güçleniyor”

Kadınların konut alımlarındaki payında son yıllarda yaşanan yükselişe dikkat çeken Gacemer, “Bugün gelinen seviye, kadınların doğrudan kendi adlarına konut ediniminde daha güçlü bir konuma geldiğini gösteriyor. Bir konut satın almak, pek çok insan için hayatı boyunca verdiği en önemli ekonomik kararlardan biri. Kadınların kendi adlarına mülk sahibi olması, uzun vadeli bir ekonomik güvence sağlaması açısından da değerli. Kadınların konut alımındaki bu artış, alıcı profilindeki değişimi daha yakından incelememiz gerektiğine işaret ediyor. Kadınların konut satın alırken hangi özelliklere öncelik verdiğini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, yeni konut projelerini planlarken daha doğru kararlar almamızı sağlayacaktır.” dedi.

“Tapudaki isim, konutu kimin seçtiğini göstermiyor”

Kadınların konut satın alma kararlarındaki etkisi ile tapudaki mülkiyet dağılımının ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gacemer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tapu kaydı bize konutun kimin adına satın alındığını gösteriyor. Bir ailenin satın alacağı konutun erkek adına kaydedilmesi, o evin seçiminde kadının söz sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Kadın adına alınan bir konutta da ortak karar söz konusu olabilir. Ev satın alırken konumundan büyüklüğüne, ulaşım imkânlarından yaşam alanlarına kadar pek çok özellik değerlendiriliyor. Bu nedenle kadınların satın alma sürecindeki etkisinin tapudaki paylarından daha geniş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kadınların konut tercihlerini ve satın alma kararlarındaki rollerini anlamak için müşteri araştırmalarına da ihtiyacımız var.”

“Kadın alıcıların beklentilerini tek bir kalıba sığdıramayız”

Alıcı profilindeki değişimin konut geliştiricileri açısından önemine de değinen Gacemer, müşteriyi tanımlarken yalnızca sözleşmeyi imzalayan kişiye bakmanın yeterli olmadığını belirtti: “Konutu kimlerin kullanacağını, beklentilerin nasıl şekillendiğini ve satın alma kararının nasıl verildiğini anlamalıyız. Kadın alıcıları da tek bir profil olarak ele alamayız. İlk konutunu alan, yatırım amacıyla alım yapan veya değişen yaşam ihtiyaçları doğrultusunda evini yenileyen kadınların öncelikleri farklı olabilir. Yaş, gelir, hane yapısı ve yaşam biçimi bu beklentileri etkiler. Sektörün bu çeşitliliği daha yakından anlaması gerekiyor.”

Bazı illerde kadınların payı %46’yı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kaynaklı 2026 yılı ilk altı aylık verileri, kadınların konut alımlarındaki payının iller arasında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Kadınların konut alımındaki payının en fazla olduğu üç il sırasıyla %48,43 ile Burdur, %47,02 ile Çanakkale, %46,47 ile Balıkesir olarak gerçekleşti. Üç büyükşehir arasında ise %44,14 ile İzmir ilk sırada yer aldı. Kadınların en düşük pay aldığı il ise yüzde %24,60 ile Bitlis oldu.

Bölgesel farklılıkların da dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade eden Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, “Her bölgenin alıcı profilini kendi koşulları içinde değerlendirmeliyiz. Kadınların konut alımlarındaki payının bazı illerde ülke ortalamasının üzerinde olması, o bölgelerdeki satın alma tercihlerini daha yakından incelememiz gerektiğini gösteriyor. Bu oranların neden farklılaştığını anlamak için gelir düzeyi, hane yapısı ve bölgesel konut piyasası koşullarını birlikte değerlendirmeliyiz. Kadınların konut pazarındaki artan ağırlığı, sektörün geleceğini şekillendirecek projelerde ve müşteri odaklı yaklaşımlarda daha fazla dikkate alınması gereken önemli bir gelişme” diye konuştu.