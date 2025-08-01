Olay sırasında müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi E.E. de saldırganın kurşunuyla yaralandı. Olay kamuoyunda "Sinem Topaloğlu öldü mü, öldürüldü mü?" sorularının sorulmasına neden olurken, bölgeden gelen bilgiler olayın bir kadın cinayeti olduğunu ortaya koyuyor. Peki, Sinem Topaloğlu kimdir? Sinem Topaloğlu öldü mü, öldürüldü mü?

SİNEM TOPALOĞLU ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem S'nin sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Paylaşımda Sinem S'nin, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ALİ EREN İÇİN İNTİKAM ACELEYE GELMEZ"

Ali Eren S'nin ise olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Eren S'nin bu paylaşımı cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.