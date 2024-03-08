Sinem Dedetaş kimdir? CHP İstanbul- Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sinem Dedetaş kimdir? CHP İstanbul-Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanıyla mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı. Kariyerine Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve tasarım mühendisi olarak başladı, ardından RINA'da (Registro Italiano Navale) plan onay mühendisi olarak çalıştı. Son olarak, Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini üstlendi. Bu dönemde ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma-geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı. Gemi inşaatı ve işletmeciliğinde enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin kullanımı, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler ana çalışma alanlarıdır. Ayrıca, 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.