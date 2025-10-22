Sincan su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oluşan hat arızası nedeniyle su kesintisi yaşandığını açıkladı. Onarım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten ASKİ yetkilileri, suyun en kısa sürede tekrar verileceğini ifade etti. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı da vurgulandı. 22 Ekim Çarşamba günü ASKİ'nin su kesintisi uygulayacağı ilçeler listesi haberin devamında yer alıyor.

ÇANKAYA

Arıza Başlangıç: 22 Ekim 2025, 07:35

Tamir Tamamlanma: 22 Ekim 2025, 23:55

Açıklama: Metin Akkuş Mahallesi, 768. Sokak içindeki 500 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmıştır.

Etkilenen Bölgeler: Ata Mahallesi, Huzur Mahallesi, Naci Çakır Mahallesi, Şehit Cengiz Karaca Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Karapınar Mahallesi, İlker Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Hilal Mahallesi, Birlik Mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Kazım Özalp Mahallesi, Kırkkonaklar Mahallesi, Sancak Mahallesi, Yıldızevler Mahallesi, Oran Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi.

GÜDÜL