Haberler

Sincan su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

Sincan su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ'den su kesintisi uyarısı geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, yaşanan arıza nedeniyle 22 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti yapılacak bölgeler arasında Çankaya ve Güdül ilçeleri bulunuyor. Vatandaşların bu süre zarfında tedbirli olmaları önem taşıyor. Peki, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oluşan hat arızası nedeniyle su kesintisi yaşandığını açıkladı. Onarım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten ASKİ yetkilileri, suyun en kısa sürede tekrar verileceğini ifade etti. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı da vurgulandı. 22 Ekim Çarşamba günü ASKİ'nin su kesintisi uygulayacağı ilçeler listesi haberin devamında yer alıyor.

ÇANKAYA

  • Arıza Başlangıç: 22 Ekim 2025, 07:35
  • Tamir Tamamlanma: 22 Ekim 2025, 23:55
  • Açıklama: Metin Akkuş Mahallesi, 768. Sokak içindeki 500 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmıştır.
  • Etkilenen Bölgeler: Ata Mahallesi, Huzur Mahallesi, Naci Çakır Mahallesi, Şehit Cengiz Karaca Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, Karapınar Mahallesi, İlker Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Hilal Mahallesi, Birlik Mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Kazım Özalp Mahallesi, Kırkkonaklar Mahallesi, Sancak Mahallesi, Yıldızevler Mahallesi, Oran Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi.

Sincan su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

GÜDÜL

  • Arıza Başlangıç: 22 Ekim 2025, 08:35
  • Tamir Tamamlanma: 22 Ekim 2025, 13:00
  • Açıklama: Çağa Mahallesi dağıtım şebeke hattında boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana gelecektir.
  • Etkilenen Bölge: Çağa Mahallesi.
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken genç kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.