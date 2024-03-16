Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli?
Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Bünyan Belediye Başkan adayı olan Şinasi Gülcüoğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Şinasi Gülcüoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU KİMDİR?
Şinasi Gülcüoğlu, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.