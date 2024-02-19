Simge (şarkıcı) kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli?

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SİMGE KİMDİR?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar ikisi Altın Kelebek Ödülü ve üçü Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak üzere birçok ödül aldı.

Hayatı ve kariyeri

1981-2010: İlk yılları ve kariyer başlangıcı

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra annesi Neriman iş hayatına son vererek ev hayatına odaklandı, kendisinden sonra bir kardeşi daha olunca bu kez de müzisyen olan ve orkestralarda çalışan babası müzisyenliği bırakarak başka bir iş buldu. Başarılı bir lise hayatı sürmeyen ve lisenin ilk yılında sınıf tekrar eden Simge, öğrencilik hayatını "İğrenç, kötü ve kopyacıydım. Bacağıma ve kalemlere kopya yapardım. Lise birde dokuz zayıfla kalmıştım. Matematik, fizik ve kimyam çok kötüydü. Edebiyatım iyiydi." sözleriyle anlattı. Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Simge

Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı.[5] Geri vokallik kariyerinin son döneminde tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı. Ayrıca Annem (2007-09) ve Son Bahar (2008) dizilerinin müzikleri ile Süper FM'in jenerik müziğini seslendirdi. Annem için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye'de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen on yedinci şarkısı oldu. Konserlerin yanı sıra Simge, Demet Akalın'ın Zirve (2010) ve Gülşen'in Ama Bir Farkla (2007) albümleri dahil olmak üzere çeşitli albümlerde geri vokallik yaptı. Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ederken besteci ve aranjör Erdem Kınay'dan kendisine albüm hazırlama teklifi geldi ve bu teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı.

Diskografi

Ana madde: Simge diskografisi

Yeni Çıktı (2011)

Ben Bazen (2018)

Filmografi

Her Şey Aşktan (2016)

Üç Kuruş (2021)