Simge Sağın'ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi

Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi Haber Videosunu İzle
Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Simge Sağın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı evine yapılan operasyonda ele geçirilen maddeyle ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Erkek arkadaşımın çantasında ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

  • Simge Sağın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını söyledi.
  • İlkay Şencan, ele geçirilen maddenin kendisine ait olduğunu kabul etti.
  • Simge Sağın ve İlkay Şencan, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Simge Sağın’ın ifadesi gündem oldu. Adli Tıp’ta numune verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan şarkıcı, suçlamaları reddetti.

“ÇANTADAKİ MADDEDEN HABERİM YOK”

Savcılıkta ifade veren Simge Sağın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını belirtti. Erkek arkadaşı İlkay Şencan ile birlikte ödül törenine katıldıktan sonra evine geçtiklerini anlatan Sağın, yapılan aramada çantada bulunan maddeden haberi olmadığını söyledi.

Sağın, “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Erkek arkadaşımın çantasında ne olduğunu bilmiyordum. Arama sırasında öğrendim” ifadelerini kullandı. Ayrıca fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle yalnızca reçeteli ilaç kullandığını belirtti.

“MADDE BENİM, SİMGE’NİN HABERİ YOK”

Öte yandan İlkay Şencan da ifadesinde ele geçirilen maddenin kendisine ait olduğunu kabul etti. Şencan, söz konusu maddeyi yaklaşık 3-4 ay önce satın aldığını ve kullanım amacıyla bulundurduğunu söyledi.

Simge Sağın’ın durumdan habersiz olduğunu vurgulayan Şencan, “Madde bana ait. Simge’nin ne kullandığımdan ne de çantadaki maddeden haberi vardı” diyerek şarkıcıyı koruyan bir ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında ifade veren taraflar, savcılık işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Musa Can Çayan
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu sanat camiasında bazıları kafa bulmadan sanatını icra ediyor galiba ..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
İzmir'de araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

Araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu
Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu