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Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Bir dönem adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. Sağın dedikodulara "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu. Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, 2018 yılından bu yana çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığını duyurdu. Sağın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SİMGE SAĞIN ÖZGÜR ARAS AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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