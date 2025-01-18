Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, 2018 yılından bu yana çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığını duyurdu. Sağın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Simge Sağın Özgür Aras ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SİMGE SAĞIN ÖZGÜR ARAS AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.