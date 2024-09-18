Simfer, İstanbul Zuchex Fuarı'nda Geniş Beyaz Eşya Ürün Gamını Tanıtıyor

45 yılı aşkın deneyimiyle sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Simfer, yenilikçi yaklaşımı ve kalite odaklı üretim anlayışıyla her geçen yıl ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Simfer, özellikle pişirici ürünler ve ankastre ürün gruplarındaki üstün başarısıyla tanınıyor. Geçtiğimiz yıl Zuchex Fuarı'nda ilk kez tanıttığı son teknoloji televizyon ürün yelpazesiyle büyük ilgi çeken Simfer, bu yıl da beyaz eşya alanında yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Simfer'in 2024 yılı son çeyrekte ürün gamına eklediği yeni buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve klima modelleri, üstün performans ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yeni ürünler, Simfer'in mutfak ve ev yaşamına dair çözümler sunma vizyonunu yansıtarak, modern evlerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

İstanbul Zuchex Fuarı'nda geniş ürün yelpazesiyle yer alacak olan Simfer, sektördeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacak. Fuarda tanıtılacak olan yeni ürünler, Simfer'in teknolojik yeniliklerle donatılmış, dayanıklı ve şık tasarımlarını gözler önüne serecek. Simfer, bu yılki katılımıyla tüketicilere ve iş ortaklarına geleceğin ev teknolojilerini sunmaktan büyük bir heyecan duyuyor.

Simfer Hakkında:

Simfer, 1977 yılında Türkiye'de kurulmuş ve o günden bu yana beyaz eşya sektöründe yenilikçi ve kaliteli ürünler sunarak büyümeye devam etmiştir. Bugün geniş ürün yelpazesiyle dünya genelinde birçok evde tercih edilen Simfer, güçlü Ar-Ge ekibi ve modern üretim tesisleri ile sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.