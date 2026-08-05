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Silopi-Habur Yolunda Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı

Silopi-Habur Yolunda Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı Haber Videosunu İzle
Silopi-Habur Yolunda Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan S. Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada, TIR karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Silopi ilçesi Pınar Köyü mevkiinde, Nerdüşt Dinlenme Tesisleri geçildikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, karşı şeride geçerek 47 ACR 168 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S. Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yolun yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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